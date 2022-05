CorSport - ADL-Spalletti rapporto in evoluzione: confronto su rinnovi e calciomercato

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è in evoluzione. Tra i due ci sono stati vari temi di confronto, in primis sui rinnovi. Il tecnico aveva chiesto quello di Mertens e di Ospina. Su quest'ultimo si starebbe discutendo.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul rapporto tra De Laurentiis e Spalletti:

"Già, il signor Luciano: uno che ha avuto la sincerità di ammettere di essersi ingolosito eccome, dinanzi alla prospettiva-scudetto, nonché di chiedere la conferma di Mertens al presidente nonostante un impiego a singhiozzo. A proposito di De Laurentiis: di recente ha dichiarato che l'obiettivo era il ritorno in Champions e che la suggestione scudetto ha ingolosito soltanto l'ambiente strada facendo.Tra i due, insomma, il rapporto è in evoluzione. Anche sul mercato e i rinnovi: la conferma di Ospina auspicata dall'allenatore, tanto per fare un esempio, è stata oggetto di confronto".