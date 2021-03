CorSera su Gattuso: mette fine alle critiche che spesso a torto gli sono state rivolte! Il Napoli appare rivitalizzato

Ultime notizie Napoli - Rino Gattuso riporta il Napoli a ridosso del gruppone che lotta per la Champions, a due lunghezze dall’Atalanta al 4° posto, ma ancora con la discussa partita con la Juventus da recuperare. Ne parla il Corriere della Sera.

"Soprattutto mette in campo una squadra che, pur privata di elementi preziosi come Lozano, Manolas e Rrahmani, appare rivitalizzata e più consapevole delle proprie forze, dopo la crisi culminata nell’uscita dall’Europa League con il Granada e la sconfitta con i bergamaschi (l’ottava in campionato). Rino si prende una rivincita su De Laurentiis che ha iniziato a coltivare dubbi sul suo operato. Ieri a Milano nello stadio che evidentemente lo carica ha battuto il suo Milan per la prima volta da allenatore. Interrompe la striscia negativa in trasferta e mette fine alle critiche che a ragione ma spesso a torto gli sono state rivolte"