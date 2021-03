CorSera - Il Napoli si fa gol da solo! Paga dazio per i soliti errori individuali, cali improvvisi di concentrazione

Ultime notizie Napoli - Il Napoli ritrova la qualità dei singoli e il gioco, ma finisce con il farsi gol da solo secondo il Corriere della Sera.

"Sciupa così la vittoria contro il Sassuolo nell’ultimo secondo di gioco, paga dazio per i soliti errori individuali. Cali improvvisi di concentrazione che stridono con l’obiettivo ambizioso di conquistare la zona Champions. I due rigori concessi in tre minuti sono la fotografia del saliscendi della partita: prima il fallo Haraslin su Di Lorenzo e poi di Manolas su Caputo. Ingenuità pesantissime che finiscono per annullarsi, ma il Napoli recrimina di più per il successo afferrato e sfuggito in un battito"