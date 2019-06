Corriere della Sera: "Accordo Napoli-Manolas, ingaggio da 4 milioni. Ora ADL cerca lo sconto dalla Roma"

Ultime notizie Napoli calcio: l'edizione romana del Corriere della Sera fa il punto sull'operazione Manolas.

Nella trattativa tra la Roma e il Napoli per Kostas Manolas è piombato come una furia il presidente Aurelio De Laurentiis. "Ci stiamo lavorando da quando Albiol ci ha comunicato di volersene andare", ha dichiarato il presidente partenopeo a Radio Kiss Kiss. Il difensore greco ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro, che però in Napoli giudica troppo alta. Per questo, da giorni, il direttore sportivo Giuntoli sta provando ad inserire nella trattativa Diawara, mentre a sarebbe più gradito Mertens, al quale Ancelotti non vorrebbe rinunciare. È Insigne, semmai, l’esterno che il Napoli vorrebbe cedere - a caro prezzo - per finanziare il resto del mercato, a partire da Lozano e James Rodriguez.

ACCORDO TRA NAPOLI E MANOLAS

De Laurentiis vuole dettare le condizioni per Manolas e non fa niente per nasconderlo, usando termini che di sicuro non faranno piacere né al calciatore, con cui ha già raggiunto un accordo sull’ingaggio per circa 4 milioni netti a stagione, né alla Roma. Eloquenti le parole di De Laurentiis ieri pomeriggio, che ha invitato la Roma ad abbassare il prezzo, tenendo conto anche dell'età del calciatore, e dei problemi caratteriali che potrebbero far desistere il Napoli da investire così tanto nel difensore giallorosso.