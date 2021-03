Coronavirus Campania, pazienti sempre più giovani: Cotugno pieno e Cardarelli in affanno

Coronavirus Campania - Cotugno ormai pieno, Cardarelli in affanno e altri ospedali sempre più impegnati: lo evidenzia Il Mattino oggi in edicola.

A rendere l'idea della gravità della situazione è Rodolfo Punzi, primario di Infettivologia del Cotugno:

Abbiamo in reparto degenti tra 40 e 60 anni, con uno score della Tac di 17-18 su 20 (valori di gravità, ndr) che significa polmonite grave » . Il dato da evidenziare, dice ancora Punzi, è quello della variante inglese che « ormai è maggioranza, nell’ordine del 60/70 per cento, anche in Campania. Ed è più contagiosa e trasmissibile. Anche io penso che la red- zone vada bene solo se la campagna vaccinale procederà velocemente. Altrimenti è inutile, e il virus con nuove varianti procederà a gran ritmo»