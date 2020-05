Repubblica - De Laurentiis cerca tamponi gratis in cambio di buona pubblicità: ne servono 140 a settimana per il Napoli, costano oltre 7mila€

Ultime calcio - Scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per La Repubblica:

"I tamponi. Il Napoli ne programma 140 a settimana, 4 in 7 giorni a gruppi di 35. De Laurentiis ha la gestione diretta con il capo del marketing, Alessandro Formisano. Sono stati esclusi i medici, la trattativa è solo sui soldi.

Il Napoli li vorrebbe gratis, in cambio di buona pubblicità. I tamponi costano 51 euro l’uno, 7.140 a settimana. Spese nude. Prelievi a domicilio, guanti che non arrivano più dalla Malesia, costo dell’alcol da 0,60 a 5 euro per litro, i preziosi reagenti, e altro"