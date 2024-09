Conte pronto al contro-turnover: nove cambi dal 1' contro il Monza, da valutare un azzurro

Ultime notizie SSC Napoli - Domenica alle 20.45 con il Monza al Maradona, il contro-turnover del Napoli come racconta il Corriere dello Sport.

Il Napoli giocherà ancora a quattro come all'Allianz e in Coppa, “ma i cambi saranno almeno nove rispetto alla sfida con il Palermo. Linea difensiva davanti a Caprile composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; a centrocampo dal 1' Anguissa e McTominay con Lobotka; sulla trequarti Politano e Kvaratskhelia, con Lukaku da centravanti. Da valutare le condizioni di Folorunsho, fuori causa con il Palermo per un forte attacco influenzale”.