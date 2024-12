Condizioni Bove: è in terapia intensiva, attesa per il nuovo bollettino

Malore Bove in Fiorentina-Inter, attimi di grande terrore allo stadio Artemio Franchi per una città che già più volte ha dovuto affrontare situazioni drammatiche di questo tipo. Dopo il grosso spavento però sono arrivate le prime notizie prese con cauto ottimismo dall'Ospedale Careggi sulle condizioni di Bove che è tornato ad essere cosciente e respirare autonomamente.

Condizioni Bove: come sta il calciatore dopo il malore

Condizioni Bove - Il dramma sfiorato, una serata che ha terrorizzato Firenze e non solo, che al momento si è conclusa fortunatamente come tutti auspicavano: con il comunicato della Fiorentina che ha rassicurato sulle condizioni di Edoardo Bove, accasciatosi improvvisamente a terra al 17’ di Fiorentina-Inter.

Come racconta il Corriere dello Sport, il giocatore della Fiorentina è stato colpito da un malore improvviso e violento, momenti di concitazione e paura, poi la corsa all’ospedale e partita ovviamente sospesa.

Ma come sta Bove? Al momento l'unica cosa certa e ufficiale che sappiamo arriva dal comunicato del club viola, un report medico che ha escluso danni al sistema nervoso centrale e al sistema cardio respiratorio:

«ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore».

Un sospiro di sollievo dopo ore di ansia. Ma di certo ora si dovranno capire le cause di quanto è successo ieri sera al Franchi. Adesso la speranza è che l’ex Roma possa essere dimesso il prima possibile. E che questa brutta storia non abbia altri strascichi.