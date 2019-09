Comunicato Liverpool, Il Mattino: gli inglesi non le mandano a dire. La gara è a rischio, la Questura ha predisposto un dispositivo di sicurezza imponente

Ultime calcio Napoli - «A Napoli attenti a rapine, aggressioni e agguati». Il Liverpool non le manda a dire e con uno spietato comunicato diffuso ieri ha messo in allerta i 3000 tifosi attesi domani sera al San Paolo. Una nota molto discutibile, che ha destato sorpresa a Napoli, suscitando ira e polemiche dal mondo del web a quello dei tifosi azzurri. Nella nota la società addirittura espone una sorta di «vademecum» per la trasferta. Ai tifosi dei Reds è sconsigliato, innanzitutto, di recarsi al San Paolo da soli e, nel contempo, viene indicata la Stazione Marittima come snodo per il trasporto collettivo, e scortato, verso il San Paolo attraverso alcune navette. In seconda analisi c'è l'invito per i supporters inglesi a «rimanere nei propri hotel per mangiare e per bere prima della gara» e «a evitare di raggrupparsi nelle aree pubbliche o di restare isolati nelle aree più lontane dalla stazione marittima, dove è meglio non indossare sciarpe o maglie del Liverpool». Infine l'ultimo consiglio, al centro delle polemiche: «Chi volesse visitare la città resti vigile e sia consapevole di poter essere obiettivo di rapine, aggressioni e agguati».

Napoli-Liverpool gara a rischio, il comunicato inglese e i precedenti

Come riporta Il Mattino: