CdM - Tregua nella crisi del Napoli, ma la squadra torna in ritiro per una sera

I colleghi dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno commentano quanto visto in campo per Udinese-Napoli:

"Sarebbe stato difficile rivedere contro l’Udinese il Napoli del gioco, del ritmo e dell’intensità. Poi, certo, Ancelotti pur di tornare a vincere, avrebbe accolto con entusiasmo anche un gol all’ultimo secondo. Evidentemente dallo stato comatoso in cui è finita la sua squadra, nove giornate senza successi, un record che ci riporta a nove anni fa, non si può uscire all’improvviso. E allora, anche se il pareggio a Udine, l’ennesimo, non smuove la classifica e non risolve l’origine della malattia, racconta di una squadra che nel secondo tempo ha dato segnali di vitalità. Sprazzi che danno coraggio, almeno.

Segnali che però non bastano, segnano un momento di tregua nel periodo più buio dell’era De Laurentiis. La squadra è tornata in ritiro ieri sera, ma oggi c’è una giornata con le famiglie. Poi il Genk e la qualificazione. Ma con il Parma, quattro giorni dopo, bisognerà trovare la scintilla".