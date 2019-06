CdM - James-Napoli, De Laurentiis ha un piano: aspettare che Mendes piazzi Joao Felix all'Atletico

Ultimissime mercato Napoli calcio. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul calciomercato in entrata, concentrandosi con le trattative che conducono a James Rodriguez e Hirving Lozano, i due piattri pregiati del menù di attaccanti individuati da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per soddisfare le richieste del tecnico Carlo Ancelotti, al fine di potenziare la rosa in vista della prossima stagione.

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO NAPOLI

Ecco le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate dal Corriere del Mezzogiorno, raccolte da Calcio Napoli 24: "Mendes è a Madrid, sta definendo il trasferimento di Joao Felix all’Atletico, poi la trattativa per James Rodriguez potrebbe entrare nelle fasi decisive. L’agente portoghese ha contatti costanti sia con il Napoli che con il Real Madrid, sta provando a convincere Florentino ad abbandonare la pretesa dell’obbligo di riscatto e a lavorare per l’accordo complessivo su cifre e formula. Non c’è ancora l’intesa totale nei dettagli ma la volontà di tutte le parti di raggiungerla, il prezzo alto del prestito oneroso può essere la garanzia per definire il trasferimento con il diritto di riscatto. James e Lozano non sono alternativi, su richiesta di Ancelotti la priorità assoluta è il colombiano ma va avanti la trattativa per Lozano, c’è il nodo diritti d’immagine e l’intesa totale con il Psv Eindhoven non è stata raggiunta. James non esclude Lozano ma c’è bisogno di realizzare alcune cessioni".

NAPOLI CALCIOMERCATO IN USCITA

Ultimissime calciomercato Napoli. Nel frattempo continuano le operazioni per convincere la Roma ad abbassare il prezzo per Manolas. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, "Il Napoli sta provando ad ottenere uno sconto sulla clausola di 36 milioni di euro e allo stesso tempo non c’è intesa sulla valutazione di Diawara, la distanza tra le parti oscilla tra i 7 e i 10 milioni. Il Villarreal ha già i contratti pronti per Albiol, attende solo il suo sì definitivo, probabilmente sogna ancora il Valencia. Inglese, Ounas e Verdi sono in uscita e sia il gruppo Raiola che De Laurentiis sono pronti a valutare eventuali offerte per Insigne".