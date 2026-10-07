Caso infortuni, Gazzetta: Castel Volturno non è un centro sportivo ma un Presidio Ospedaliero, non è mancato nulla

Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista del Napoli Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto ieri a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Il soleo, ancora e di nuovo: perché nel campionario estate-autunno ci mancava, dopo ch’erano comparsi problemi agli adduttori; interventi alla radice meniscale; una lesione legamento mediale destro; affaticamenti muscolari, il retto femorale; il muscolo otturatore; un’ernia inguinale, una lesione miofasciale e l’aritmia benigna. Questo, a Castel Volturno, non è un Centro Sportivo ma un Presidio Ospedaliero in cui s’è concentrata la scienza e ci sta che ci scappi un convegno per studiare in profondità cause antiche (dei due anni passati) e moderne (di questi primi tre mesi), delle cui origini s’è detto tutto ma pure l’esatto contrario, in una ricerca ossessiva e superficiale di colpevoli”