Caos Roma-Napoli, CorSport: i giallorossi impugneranno la decisione della Lega! Friedkin non vuole farsi prendere in giro, gli scenari

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "La Roma non si fermerà allo scambio epistolare. Fienga si è confrontato con Friedkin, la società giallorossa è intenzionata ad andare avanti nella sua vibrata protesta. Nelle prossime ore si studieranno con gli avvocati le strade da seguire, la Roma può impugnare davanti alla Federcalcio la decisione della Lega, coinvolgerà anche il presidente Gravina su quanto è accaduto. La Roma non vuole farsi prendere in giro, pur non sapendo quali margini di successo ci siano. La società giallorossa per una questione di coerenza aveva anche chiesto di spostare la partita contro il Napoli, in programma domenica sera, a data da destinarsi. Si giocherà all’Olimpico a poche ore dal rientro da Kiev, previsto venerdì all’ora di pranzo. Il Napoli naturalmente non sarà mai d’accordo e la Lega non esamina richieste di rinvio di una partita su richiesta di una singola società".