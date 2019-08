Caos Icardi, Il Giornale: Il Milan vuole provarci ma c'è un grosso ostacolo da superare

Calciomercato Napoli - Risaputa la volontà di Mauro Icardi e della sua famiglia di non voler lasciare Milano, l’unica opzione per non abbandonare la città e dire allo stesso tempo addio all’Inter, sarebbe per l’argentino quella di considerare un trasferimento al Milan. Una pista complicata viste le difficoltà economiche del club rossonero, ma Il Giornale rilancia questa mattina la notizia.

Calciomercato, anche il Milan vuole inserirsi nella corsa a Icardi

C'è un possibile interessamento dei cugini milanisti per il centravanti argentino, in virtù di un precampionato che ha mostrato tutte le lacune offensive della formazione di Marco Giampaolo. Manca ancora una richiesta di informazioni ufficiale e bisognerebbe comunque verificare la disponibilità dell’argentino che fino a questo momento ha chiuso a qualsiasi opzione che non portasse alla Juventus. Da non sottovalutare anche l’eventuale risposta dell’Inter, che con la cessione dell’ex capitano potrebbe fare un assist fin troppo grande e poco gradito ai propri tifosi ai cugini del Milan.

