Calzona e l’addio a Napoli, Il Mattino: solo una cena con De Laurentiis e basta, nei suoi sfoghi se la prende con qualsiasi cosa

Ultime notizie SSC Napoli - Francesco Calzona è andato via da Napoli in punta di piedi, senza neppure un comunicato di saluto o di ringraziamento: c’è stata una cena tra lui e De Laurentiis e basta, come racconta Il Mattino.

Calzona e l’addio a Napoli

Calzona ha passato gli ultimi mesi col doppio incarico come il comandante del Titanic dopo la collisione, ovvero in attesa che la nave andasse a picco: