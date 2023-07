Corriere di Verona - Faraoni al Napoli per 3 milioni, c'è l'ok dell'Hellas: i dettagli del contratto

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere di Verona, l'Hellas ha dato il via libera alla cessione di Faraoni al Napoli che lo preleverebbe per una cifra pari ai 3 milioni di euro. Ieri in conferenza stampa Rudi Garcia non ha però escluso la permanenza di Alessandro Zanoli: l'allenatore francese vuole valutarlo bene prima di lasciarlo andare via in prestito.

Faraoni

Offerta Napoli per Faraoni

