Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Cagliari-Napoli. TRa gli azzurri sono previste alcune novità rispetto alla gara di Milano. Ci sono tre ballottaggi: Mario Rui-Hysaj, Politano-Callejon, Mertens-Milik. Per il resto sono previsti i rientri di Allan ed Insigne dal primo minuto. Confermato anche Fabian Ruiz dopo la rete in Coppa Italia. Maran non recupera Rog ed inserisce Pereiro con Joao Pedro e Simeone davanti.