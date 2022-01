Boniek: "La squadra non si compra, ma si costruisce: la Juve pensava di vincere in Europa solo con Ronaldo"

Serie A - Zibi Boniek ha rilasciato una lunga intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"La squadra non si compra, si costruisce. I soldi non sono la soluzione, non sempre almeno. La Juve pensava di poter vincere in Europa prendendo Ronaldo e ha fatto peggio di prima. Nei fatti si è rivelata un’operazione sportivamente fallimentare. Trascuro per pudore il lato economico. In altre parole, la Juve ha fatto bene a Ronaldo, ma Ronaldo non ha fatto bene alla Juve. Lo scopo è diventato quello di fare soldi. I club sono indebitatissimi perché spendono molto più di quello che incassano, per cui hanno pretese sempre più alte. Invece di ridurre i costi, inseguono altre fonti di guadagno. Criticano il calendario troppo fitto? Ma se hanno rose di 25-30 giocatori! Con organici del genere possono permettersi di affrontare stagioni pesantissime e hanno il dovere di non lamentarsi"