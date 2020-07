Bologna-Napoli, Repubblica: Gattuso ne cambia 8! Lozano dal 1' sette mesi dopo

Ultimissime Calcio Napoli - Bologna-Napoli: come assicura La Repubblica oggi in edicola, saranno ben otto le novità di formazione per Gennaro Gattuso rispetto alla gara contro il Milan. La grande novità sarà l'impiego di Hirving Lozano dal primissimo minuto, cosa che non accadeva dallo scorso 7 dicembre quando contro l'Udinese arrivò un modesto 1-1 che portò poi all'esonero di Carlo Ancelotti.

Probabili formazioni Bologna-Napoli

Il messicano ora agirà a sinistra, rimpiazzando il capitano Lorenzo Insigne che ha bisogno di rifiatre, con Matteo Politano sull'altro versante e Arkadiusz Milik al centro dell'attacco. A centrocampo si vedranno Fabian Ruiz, Diego Demme ed Elif Elmas. In difesa riposa Kalidou Koulibaly: dentro Nikola Maksimovic e Kostas Manolas. Di Lorenzo ed Elseid Hysaj agiranno sulle fasce, in porta c'è invece il ritorno di Alex Meret.