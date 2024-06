Blitz dello staff di Conte, prima Castel di Sangro e ieri Dimaro-Folgarida: ecco cosa hanno fatto

Ultime notizie SSC Napoli - Al lavoro. È la filosofia di Conte: ecco perché il suo staff ha fatto una vera e propria full immersion per visionare le strutture dei ritiri. Ne parla Repubblica.

Ieri pomeriggio Cristian Stellini, vice del nuovo allenatore azzurro, e il preparatore atletico, Costantino Coratti, sono stati a Dimaro-Folgarida:

"Il Napoli comincerà la preparazione l’11 luglio. Gli azzurri resteranno nella Val di Sole fino al 21. Mercoledì c’è stato il blitz a Castel di Sangro: gli azzurri si alleneranno al Patini dal 25 luglio al 9 agosto rifinendo così la condizione fisica, in vista del debutto in Coppa Italia. Tre le amichevoli in Abruzzo"