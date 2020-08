Bernardeschi blocca Milik alla Juve, Repubblica: la Roma può scambiarlo con Veretout o Under

Ultime calcio Napoli - Milik è al centro di un vero e proprio intrigo: lui ha da tempo l’accordo con la Juventus, ma la trattativa tra i bianconeri e il Napoli non decolla. Bernardeschi non ha intenzione di trasferirsi al San Paolo, Romero e Pellegrini non convincono più di tanto Gattuso, quindi l’affare è in una fase di stallo.

Milik

Come riporta La Repubblica:

"Sta provando ad approfittarne la Roma, che ha individuato Milik come successore di Dzeko. Uno scambio coi giallorossi non dispiacerebbe: Veretout piace al Napoli, e non poco. Il ds Giuntoli lo ha trattato pure l’anno scorso con la Fiorentina, ma poi la trattativa non si è concretizzata. Il francese ha le caratteristiche giuste per completare il centrocampo del Napoli che attualmente ha poca fisicità. L’altra opportunità di un dialogo con la Roma è Cengiz Under, considerato uno dei possibili eredi di Callejòn che cerca casa in Spagna. È nella lista ristretta degli esterni offensivi seguiti: al primo posto c’è sempre Jeremie Boga che ha già detto sì al progetto di Rino Gattuso per la prossima stagione. Si lavora all’accordo con il Sassuolo che ha rifiutato Younes come contropartita, ma potrebbe accettare Ounas. Il Napoli segue anche Josip Brekalo, 22enne croato del Wolfsburg, valida alternativa a Boga ed Under".