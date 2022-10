Bagni: “Il Napoli ha buttato via lo Scudetto lo scorso anno, oggi mi sono ricreduto. Ho due retroscena su Kim e Kvara”

Calcio Napoli - Salvatore Bagni ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport:

"Lo scorso anno ero convinto che i campani fossero la squadra favorita per il titolo, nonostante l'Inter venisse dalla vittoria dello scudetto. I nerazzurri avevano ceduto più di un pezzo pregiato, mentre il Napoli non aveva cambiato nulla, inserendo solo quel gran calciatore che è Anguissa. Alla fine non è stato così causa i risultati negativi con Fiorentina e Roma. Ergo, mi è venuto da pensare che si sia buttato via il campionato. Quest'anno invece il mio pronostico era quello di un'impresa qualora la squadra fosse arrivata tra le prime quattro. Non pensavo neanche lontanamente alla lotta al titolo.

Kvara? Lo avevo visto per la prima volta nell'Under 17. E' un ragazzo di personalità ed appunto qualità. Magari qualche volta esagera con i dribbling, ma quella è la sua forza. Ci sono pochi giocatori come lui che possono saltarti all'interno e all'esterno tirare di destro o sinistro.

Kim? Avevo parlato con il suo procuratore due anni fa per portarlo in Inghilterra. nessuno però puntò su di lui. Forse perché era arrivato tardi in Cina e prima aveva giocato solo in Corea del Sud. L'affare lo ha fatto il Fenerbahce che l'ha pagato 3 milioni rivendendolo poco dopo a 20. La sua forza migliore è l'uno contro uno dove è imbattibile. Gli mancava forse l'attenzione in area, ma oggi p una sicurezza"