Bagni al CorSport: "Il mio parere sui nuovi acquisti Ngonge e Traorè. Scudetto? Quello che ha fatto il Napoli è irripetibile"

Napoli Calcio - Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:

Trova similitudini tra il Napoli della scorsa stagione e l’Inter di quest’anno?

«Come rendimento e gioco direi proprio di sì. L’Inter, a differenza del Napoli, non è riuscita ancora a staccare chi le sta dietro, ma gioca benissimo, a memoria, crea tanto, è bella da vedere. Ha tutto per vincere. Ciò che ha fatto il Napoli, a certi livelli, con quei distacchi, credo sia irripetibile. L’Inter sta facendo tutto, ma non ha ancora vinto il campionato perché c’è un’inseguitrice valida come la Juve».

Le piacciono i nuovi acquisti del Napoli, Ngonge e Traore?

«Lindstrom è stato preso per fare da rincalzo a Politano, ma s’è intristito, quello sulla fascia non è il suo ruolo e non so quale sarà il suo futuro. Per questo credo sia stato preso Ngonge. Traore nell’ultimo anno e mezzo ha giocato poco: un trequartista che penso farà la mezzala, che ha i gol nel suo repertorio. Deve trovare la condizione fisica, potrebbe essere utile per il finale di campionato».