Auriemma su Tuttosport: "Il Napoli torna all'antico contro l'Udinese: previste ben otto novità"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Obiettivo numero uno, dimenticare le prestazioni recenti. Non brutte, quelle contro Atalanta, Milan e Bologna, però scandite da un secondo tempo non all’altezza del Napoli come ammesso pure da Gennaro Gattuso. Stanchezza atletica, sì, ma soprattutto mentale, perchè la squadra sta tirando la carretta da più di un mese, giocando partite ogni tre, cinque giorni. Oggi al San Paolo contro l’Udinese, il coach del Napoli torna all’antico, con lo schieramento che gli dà più affidamento. Anche stavolta saranno otto i cambi rispetto all’1-1 di mercoledì a Bologna, con il ritorno al tridente leggero, Lobotka nel ruolo di playmaker tra Fabian Ruiz e Zielinski, con il ritorno di Ospina e la linea difensiva solita, anche se Di Lorenzo sarà assente per smaltire il turno di squalifica".