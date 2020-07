Napoli ko, Gazzetta: "Ha giocato un primo tempo di personalità, ma è stato tradito dalle sue stelle Insigne e Mertens"

Ultime notizie Napoli. Atalanta-Napoli finisce 2-0 e a convincere di meno è stato soprattutto il reparto offensivo della squadra partenopea: sotto i riflettori della Gazzetta finiscono Mertens e Insigne, responsabili di una prestazione al di sotto delle aspettative.

Il Napoli, che non perdeva dal 9 febbraio, interrompe a 5 la striscia di vittorie come racconta la Gazzetta dello Sport:

“Ha giocato un primo tempo di personalità, ma è stato tradito dalle sue stelle Insigne e Mertens e, mentre cresceva in confidenza, non si è accorto che in realtà stava cadendo nella ragnatela della Dea. Il Papu Gomez è stato ancora una volta il migliore. L’Atalanta è questa democrazia furiosa in cui tutti corrono, tutti creano, tutti segnano: 82 gol in campionato, 23 più della Juve”.