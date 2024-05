Assalto a Kvaratskhelia: tentazioni dal PSG e dall'Arabia, frenata per il rinnovo col Napoli

Calciomercato Napoli - Assalto a Kvaratskhelia che può dire addio già al Napoli. Frenata sul rinnovo di contratto e ora ci sono le tentazioni che arrivano dal Paris Saint Germain e dall'Arabia Saudita.

Calciomercato Napoli: Kvaratskhelia rischia l'addio

Attenzione all'assalto che è pronto anche per Kvaratskhelia come dice Il Mattino, con le tentazioni arrivano sempre dall'Arabia Saudita e dal Psg, che pure è andato all'assalto. Le trattative, in attesa del nuovo tecnico, stentano a decollare: ma la frenata sul rinnovo del georgiano di De Laurentiis non vanno nella direzione di una sua permanenza. Perché i manager di Kvara non fanno fatica a trovare dei corteggiatori dell'esterno azzurro.