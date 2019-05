Juve-Allegri, il retroscena del CorSera: "Un gesto di CR7 ha aperto all'addio di Max"

Calciomercato Juve - L'edizione odierna del Corriere della Sera racconta un retroscena accaduto tra Cristiano Ronaldo ed Allegri: "È tutto un altro gesto quello che regala il portoghese, appena sconfitto dall’Ajax: il pollice della mano che sbatte sulle altre dita, rapido e nervoso. Significa una sola cosa: ce la siamo fatta sotto. È l’istante che apre la stagione del grande freddo, è il momento nel quale il disagio diventa evidente. È un giudizio pubblico: più contro gli altri che rivolto a se stesso. Evidenzia una fragilità, un atteggiamento perdente. Che potrà anche essere attribuito ai compagni, ma significa comunque che l’allenatore non è stato in grado di correggerlo".

Addio Allegri-Juve, la versione del Corriere della Sera

"Sul fronte opposto Allegri ha fatto tutto quello che poteva per far rendere al meglio un investimento da 117 milioni, un giocatore di 34 anni che per i prossimi tre guadagnerà 31 milioni netti. La settimana scorsa Ronaldo ha parlato con il suo allenatore. Voleva capire cosa stava succedendo. E una cosa preoccupava il portoghese: la possibilità che a sostituire Allegri fosse un allenatore con i metodi di Antonio Conte. Un nuovo brivido, nel grande freddo"