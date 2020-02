"Adesso resti a casa", Il Mattino: Allan messo spalle al muro da Gattuso, a giugno può essere addio

Ultime calcio Napoli - Pugno duro di Gattuso: fuori Allan dai convocati per Cagliari. «Non si è allenato come piace a me, ha fatto gran camminate ed è giusto che stia a casa». Un segnale forte quello dell'allenatore al centrocampista brasiliano per il presente e il futuro. «Nessuna polemica, domani è un altro giorno, senza rancore, quando torneremo dalla trasferta di Cagliari se si allenerà come dico io verrà convocato altrimenti resterà ancora a casa» ha aggiunto il tecnico.

Come riporta Il Mattino:

"L'umore in quest'ultimo periodo di Allan non era dei migliori, tutt'altro: non c'era allegria sul volto del brasiliano visto che non è stato più schierato tra i titolari da quando è tornato in gruppo e cioè subito dopo la partita contro la Juventus al San Paolo. La concorrenza a centrocampo è aumentata con gli arrivi di Demme e Lobotka e il brasiliano dopo l'infortunio muscolare che lo mise ko per il match contro la Lazio in Coppa Italia ha fatto fatica a trovare la migliore condizione atletica. I parametri di allenamento di Allan in settimana non rispondevano a quelli richiesti da Gattuso, le risposte non sono state quelle previste dalle tabelle e il tecnico ha deciso di tenerlo fuori dai convocati per Cagliari: ieri mattina alla vigilia della partenza per la Sardegna ha comunicato la sua scelta al brasiliano. Allan ha ancora un contratto di tre anni e mezzo con il Napoli ma le parti sono rimaste ancora distanti su un possibile rinnovo, tutto fermo da tempo. A giugno, quindi, potrebbe materializzarsi un suo addio, adesso non è più da considerare un incedibile. Il Napoli lo considerò tale poco più di un anno fa quando il Psg si fece avanti prospettandogli un'offerta da 6 milioni di euro: la trattativa con il club parigino non andò a buon fine e il brasiliano è rimasto. Ma l'ultimo anno per lui non è stato positivo, poche infatti le prestazioni al top, diverse altre invece al di sotto del suo standard migliore".