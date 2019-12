Addio Ancelotti-Napoli, CorSport: ADL fu tentato ad esonerarlo già un anno fa ed aveva bloccato Gasperini, il retroscena

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive un curioso retroscena legato al divorzio tra De Laurentiis ed Ancelotti. Secondo il quotidiano, il presidente era già statto tentato di sollevare dall'incarico l'allenatore a maggio scorso.

"Le ferite hanno bisogno di tempo per rimarginarsi e l’esonero di Ancelotti è stato doloroso, ha richiesto quattro o cinque giorni per essere concepito pienamente, ha rappresentato argomento di riflessione nella riunione di mercoledì a Roma, poi è divenuta una scelta che sabato sera, a Udine, è implosa e domenica è esplosa. Però già prima, una settimana o giù di lì, era partito il casting del presidente, le telefonate classiche che si fanno in casi del genere, quando si è tentati da un’idea e si cerca di ondeggiare nell’orizzonte avendo un percorso limpido. Ma una crepa s’era aperta nel maggio scorso, quando De Laurentiis ha cominciato a vacillare nelle sue certezze, ha pensato seriamente, anzi concretamente a Gasperini, ed ha quindi valutato anche la possibilità di sciogliere quel contratto, con pagamento della clausola da 750mila euro, per virare subito. Non gli era piaciuto il finale di campionato, forse l’ultimo semestre, quello successivo alla eliminazione del Napoli dalla Champions: quel tempo in cui, insomma, nel girone di ritorno il Napoli aveva conquistato trentacinque punti, vincendo dieci partite, nove in meno dell’andata. E poi anche il crollo in Europa League, arrivato contro l’Arsenal (toh, il caso), aveva rappresentato un segnale di inquietudine"