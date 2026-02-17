La vera notizia di Napoli-Roma è al minuto 84

La vera notizia di Napoli-Roma non è il gol di Alisson Santos. Probabilmente è passato un po’ sottotraccia, data l’emergenza cronica che il Napoli sta vivendo da sette mesi causa infortuni. Dal minuto 70 della gara di ieri sera allo stadio Maradona si è vista una cosa che non accadeva da diverso tempo. Ad Antonio Conte, spesso e volentieri, è stato imputato il fatto di fare cambi troppo tardivi senza considerare - dettaglio di non poco conto - il numero effettivo dei calciatori a disposizione seduti in panchina e realmente utilizzabili.

Ieri l’allenatore del Napoli ha potuto - finalmente - fare cinque sostituzioni. Un qualcosa che avevamo rimosso un po’ tutti dalla mente in quanto la media - causa infortuni - era sempre stata al massimo di tre. Una scelta obbligata per Conte che ha dovuto ‘arrangiarsi’ con quello che gli è rimasto di alienabile. Il ritorno di Gilmour è la più bella notizia così come la freschezza di Alisson e l’incisività di Giovane che ha dato l’assist all’ex Sporting. L’ultima volta che il Napoli ha potuto fare cinque sostituzioni in campionato risale allo scorso 4 gennaio quando gli azzurri vinsero in casa della Lazio.

Le gare si vincono anche attingendo dalla panchina. In attesa che il sovraffollamento dell’infermeria passi in fretta (c’è da capire ora la situazione Rrahmani) poter fare delle ‘banalissime’ cinque sostituzioni è diventata una notizia. Non eravamo abituati, ieri Conte ce l’ha ricordato cambiando volto alla gara e portando a casa un punto prezioso per la zona Champions League.

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