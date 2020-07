Koulibaly: "Napoli è casa mia, tutti mi sono vicino. Valgo 100 milioni? Lo dicono i dirigenti, non ci penso. Sul Barcellona e Osimhen..."

Ultimissime Napoli - Kalidou Koulibaly ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky:

"Quando sono arrivato qua avevo un po' di paura, ma dopo due settimane mi ero già ambientato e mi sentivo a casa, anche lui avrà questo sentimento. Qua a Napoli sono tutti bravi, mi stanno tutti vicino e mi chiamano sempre. La verità è che Napoli è una bellissima città con una grande tifoseria. Qui sono tutti appassionati di calcio, non accade da nessun'altra parte.

La partita di Barcellona è il nostro obiettivo, dobbiamo gestire bene gli impegni precedenti. Messi? E’ un confronto che ho anche sognato, però in campo saremo 11 contro 11.

Valgo 100 milioni? Sono i dirigenti che fanno i prezzi, per me sono tantissimi soldi. Io non ci penso più, perché se inizio a pensare che valgo 100 milioni, o anche la mia famiglia lo pensa, inizia a farsi delle idee incredibili. Io resto tranquillo, faccio quello che posso fare per aiutare la squadra e provo a essere uno dei migliori.

Ho parlato con Osimhen ma sapeva già tutto, mi ha solo chiesto conferma. Gli ho detto che a Napoli si sta benissimo"