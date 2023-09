Ziliani: "Ecco la vera classifica di Serie A! Nuovo Napoli in difficoltà, l'Inter è favorita"

Il commento del giornalista Paolo Ziliani sulla classifica del campionato di Serie A quando è appena cominciata la quarta giornata, con il Napoli che ieri ha pareggiato sul campo del Genoa, mentre l'Inter ha vinto il derby con il Milan e la Juventus ha battuto la Lazio.

Nella sua "vera classifica" di Serie A, non c'è la Juventus.

Se un anno fa era stato il Napoli di Spalletti a dare l'impressione, fin dal via (9 gol nelle prime due partite, la vittoria in casa della Lazio alla quinta giornata), di avere una cilindrata superiore che infatti gli permise di vincere il titolo, in pratica, già il 13 gennaio col 5-1 rifilato alla Juventus, con un altro 5-1, quello inflitto ieri al Milan in un derby imbarazzante per superiorità di gioco, è l'Inter oggi a porre fin da subito la sua candidatura allo scudetto, che sarebbe quello della seconda stella. Il derby, che sembrava annunciarsi all'insegna di un ritrovato equilibrio di forze dopo il buon avvio della rinnovato Milan di Pioli, ha invece scavato un solco profondissimo, e impressionante, fra le due squadre; e viste le difficoltà del nuovo Napoli (perchè di nuovo Napoli si deve parlare dopo il cambio di guida tecnica tra Spalletti e Garcia che sta comportando intoppi inattesi e problemi imprevisti), che già naviga a - 5 dalla corazzata di Inzaghi, e visto il disarmo di Lazio e Roma che annaspano miseramente sui fondali della classifica, va dato atto ai bookmakers che la loro decisione unanime di dare l'Inter favorita numero 1 per il titolo non faceva una grinza a luglio e agosto e tantomeno lo fa ora.

Sto parlando, e ormai lo sapete, del primo campionato di Serie A che viene giocato a 19 squadre e in cui la 20^, la Juventus, è chiamata a giocare partite d'esibizione in cui si sperimentano continue modifiche al regolamento e al modo di mostrare (o meglio, di nascondere) le immagini nella telecronache in tv; anche ieri in Juventus-Lazio 3-1 sono spariti i replay del gol dell'1-0 di Vlahovic segnato dopo che la palla in possesso di McKennie era forse uscita dal campo. Partite che insomma non contano nulla.

Come tutti sanno, la Juventus avrebbe dovuto giocare quest'anno in Serie B o in Serie C, ma la FJGC l'ha mantenuta in A per vendere meglio il prodotto televisivo, coprendosi però di ridicolo e coprendo di ridicolo il calcio italiano. Nessuno sportivo e nessuna persona perbene considera la Juventus in gioco.