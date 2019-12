Wyscout, la top 11 dell'anno in A: c'è la sorpresa Faraoni ma anche un napoletano

La top 11 di Wyscout si basa su dati e algoritmi, cifre e rendimento matematico. E questa formazione tipo dell'inizio di stagione in Serie A è certamente sorprendente, in primis per la presenza di Davide Faraoni dell'Hellas Verona come terzino destro, in secondo luogo perché nei fatti di Juventus e Inter ci sono nel complesso soltanto tre giocatori. Tanto mix, tanti di formazioni di media classifica, due della Lazio con Ciro Immobile inevitabile presenza davanti al fianco di Cristiano Ronaldo.

Portiere: Pau Lopez (Roma);

Difensori: Davide Faraoni (Hellas Verona), Leonardo Bonucci (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Cristian Ansaldi (Torino);

Centrocampisti: Dejan Kulusevski (Parma), Alejandro Gomez (Atalanta), Luis Alberto (Lazio), Nicola Sansone (Bologna);

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Juventus), Ciro Immobile (Lazio).