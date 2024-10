Ultras Lazio, striscione per Luciano Vivenzio: "La mentalità va oltre la rivalità...R.I.P. Rececconi" | FOTO

Ultime notizie Serie A - Dopo l'arrivo in città degli ultras del Genoa, arriva un bel gesto anche degli ultras della Lazio per la scomparsa di Luciano Vivenzio, conosciuto come 'Rececconi'. Al'esterno dello stadio Olimpico di Roma, hanno mostrato uno striscione che recita:

"La mentalità va oltre la rivalità...R.I.P. Rececconi".