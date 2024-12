Ufficiale: Udinese-Napoli vietata ai residenti in Campania! I tifosi napoletani non potranno seguire la propria squadra in trasferta il prossimo sabato 14 dicembre ore 18:00, quando il Napoli affronterà l'Udinese alla Dacia Arena di Udine. Il settore ospiti ammetterà solo tifosi napoletani muniti di tessera del tifoso e purché siano residenti in altre regioni d'Italia.

La notizia era già nell'aria, ma adesso è l'Udinese a confermare ufficialmente la decisione del Prefetto di Udine: la vendita dei biglietti per la partita di Serie A Udinese Napoli è dunque vietata ai residenti nella Regione Campania. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori della tessera del tifoso del Napoli non residenti in Campania.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19 di venerdì 13 dicembre. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Il divieto disposto dal Prefetto di Udine Domenico Lione è motivato dalle determinazioni del CASMS, che aveva indicato l'incontro Udinese-Napoli come "connotato da elevati profili di rischio, in ragione della rivalità tra le opposte tifoserie". Le storiche tensioni tra Ultras Napoli e Ultras Udinese sono notevolmente aumentate dopo gli scontri avvenuti a seguito della vittoria dello scudetto del Napoli, proprio a Udine, nel maggio 2023, con le due fazioni che si sono affrontate durante l'invasione di campo al triplice fischio dell'arbitro, che sancì la conquista del tricolore per i partenopei.