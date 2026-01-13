UFFICIALE - Conte squalificato, due giornate di stop e multa per l'allenatore del Napoli
A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per tre partite di Serie A Enilive Gaspar (Lecce). Due giornate di squalifica, invece, per Cambiaghi (Bologna). Sono stati squalificati per un turno di campionato Banda (Lecce), Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Pezzella (Cremonese), Ramadani (Lecce), Zaniolo (Udinese).
Entrano nella lista dei diffidati Delprato (Parma), Cancellieri (Lazio), Fagioli (Fiorentina), Fofana (Milan), Masini (Genoa), Matic (Sassuolo), Muric (Sassuolo), Nico Paz (Como).
Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato squalificato per due giornate, mentre sono stati squalificati per una giornata Paolo Vanoli (Fiorentina) e Davide Nicola (Cremonese).
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00
CONTE Antonio (Napoli):
- per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
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