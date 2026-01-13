UFFICIALE - Conte squalificato, due giornate di stop e multa per l'allenatore del Napoli

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo è stato squalificato per tre partite di Serie A Enilive Gaspar (Lecce). Due giornate di squalifica, invece, per Cambiaghi (Bologna). Sono stati squalificati per un turno di campionato Banda (Lecce), Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Pezzella (Cremonese), Ramadani (Lecce), Zaniolo (Udinese).

Entrano nella lista dei diffidati Delprato (Parma), Cancellieri (Lazio), Fagioli (Fiorentina), Fofana (Milan), Masini (Genoa), Matic (Sassuolo), Muric (Sassuolo), Nico Paz (Como).

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato squalificato per due giornate, mentre sono stati squalificati per una giornata Paolo Vanoli (Fiorentina) e Davide Nicola (Cremonese).

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00

CONTE Antonio (Napoli):