Udogie è a Napoli! Il terzino del Tottenham in visita al Largo Maradona | FOTO

Udogie è in vacanza a Napoli! Il terzino italiano del Tottenham, ex calciatore dell'Udinese, si è fotografato ieri in giro per la città di Napoli ed ha fatto anche visita al murales di Maradona che si trova ai Quartieri Spagnoli in quello che ormai è stato ribattezzato Largo Maradona.

Su TikTok il terzino sinistro Destiny Udogie, che è infortunato da circa un mese e sta approfittando del momento per godersi una vacanza, ha postato una carrellata di foto che lo ritraggono mentre si gode il panorama napoletano ed ha scritto "Napule", con tanto di cuoricino azzuror.