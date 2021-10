Ultime calcio - Lavoro mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica di preparazione alla partita di domenica, allo stadio Maradona, contro il Napoli. Allenamento differenziato per Praet e Verdi, programma personalizzato per Pjaca. Domani in calendario una sessione tecnico-tattica. Lo riporta il sito ufficiale del Torino.