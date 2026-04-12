Statistiche Parma-Napoli: Politano può raggiungere un dato che non accade da due anni! È il secondo calciatore più sostituito nella storia della Serie A
Statistiche Parma-Napoli
Ultime notizie SSC Napoli -La Lega Serie A propone una serie di statistiche in vista del match tra Parma e Napoli.
Statistiche Parma-Napoli
- I precedenti ufficiali tra le due squadre a Parma sono 24: bilancio di 11 successi emiliani (l’ultimo 2-1, Serie A 2019/20), 5 pareggi (l’ultimo 0-0, Serie A 2024/25) e 8 affermazioni campane (l’ultima 0-2, Serie A 2020/21).
- Parma squadra della Serie A 2025/26 che concede più cross su azione (19,5 a partita).
- Parma senza vittorie da 5 giornate: 3 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima vittoria risale al 22 febbraio 2026 a Milano (Milan-Parma 0-1, Serie A).
- Parma una delle 3 squadre della Serie A 2025/26 che manda in rete meno calciatori diversi (10), come Verona e Torino.
- Parma squadra della Serie A 2025/26 che ha calciato meno rigori (2, al pari di Lecce e Cagliari). Inoltre il Napoli è la squadra che ne subisce di più (8), come il Milan.
- Solo l’Inter (27) ha guadagnato più punti nel girone di ritorno della Serie A 2025/26 del Napoli (26).
- Napoli reduce da 5 vittorie consecutive in Serie A: ultima sconfitta il 22 febbraio 2026 a Bergamo (Atalanta-Napoli 2-1, Serie A).
- Nessuna squadra manda in rete più calciatori diversi del Napoli (19) nella Serie A 2025/26.
- Napoli unica squadra della Serie A 2025/26 senza sconfitte casalinghe.
- Napoli a porta inviolata da 267’. Ultimo gol subito da Siebert il 14 marzo 2025 (3’ Napoli-Lecce 2-1, Serie A).
Statistiche Parma-Napoli allenatori
Tra Carlos Cuesta ed Antonio Conte 2° incontro ufficiale dopo il pareggio a Napoli per 0-0 nella gara d’andata.
Statistiche Parma-Napoli giocatori
- Matteo Politano è il secondo calciatore più sostituito nella storia della Serie A dal 1994/95: 200 le sue uscite anzitempo. Comanda la classifica con 213 volte Goran Pandev.
- Mateo Pellegrino è il calciatore della Serie A 2025/26 con più reti di testa (5).
- Mateo Pellegrino è il calciatore della Serie A 2025/26 che commette più falli (74).
- Solo Federico Dimarco (87) e Aaron Martin (62) completano più cross di Emanuele Valeri (56) nella Serie A 2025/26.
- Enrico Delprato a segno contro la Lazio: 2° gol in questo campionato per il difensore italiano. L’ultimo gol risaliva a Parma-Milan 2-2 (8 novembre 2025).
- Matteo Politano a segno contro il Milan: 2° gol in questo campionato per l’esterno azzurro. L’ultimo risaliva a Napoli-Lecce 2-1 (14 marzo 2026).
Statistiche Parma-Napoli
- Parma e Napoli hanno pareggiato le ultime due sfide di campionato (entrambe per 0-0, lo scorso 14 gennaio al Maradona e il 18 maggio 2025 al Tardini); le due formazioni potrebbero registrare tre pareggi di fila per la prima volta in Serie A.
- Equilibrio perfetto nelle ultime sei gare al Tardini tra Parma e Napoli in Serie A: due vittorie per parte e due pareggi - dopo che i partenopei avevano ottenuto quattro successi e un pareggio nelle precedenti cinque sfide in casa degli emiliani nel massimo campionato.
- Solo il Pisa (12) ha pareggiato più partite del Parma in questa stagione di Serie A (11, al pari di Atalanta, Fiorentina e Lazio). Più nel dettaglio, i crociati hanno sempre pareggiato almeno 11 match dopo 31 gare in tutte le loro ultime tre stagioni nel massimo campionato (12 nel 2024/25 e 11 nel 2020/21).
- Il Parma ha perso l'ultimo match al Tardini di campionato contro la Cremonese e solo una volta ha registrato due sconfitte casalinghe di fila nel campionato in corso: tra novembre e dicembre contro Udinese e Lazio.
- Il Napoli arriva da cinque successi di fila in campionato e con Antonio Conte allenatore solo una volta ha ottenuto più vittorie consecutive in Serie A: sette tra dicembre 2024 e gennaio 2025.
- Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle due partite più recenti di campionato contro Cagliari e Milan; i partenopei potrebbero registrare tre clean sheet di fila per la prima volta nella Serie A 2025/26.
- Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti (ben 13) con gol segnati negli ultimi 15 minuti di gioco in questa stagione di Serie A; in quarta posizione in questa classifica troviamo il Parma con 9, al pari della Lazio.
- Il Parma è sia la squadra che ha segnato più gol in percentuale di testa (36.4% - 8/22) sia quella che ha subito meno reti in % con questo fondamentale (10.3% - 4/39) nella Serie A 2025/26.
- Mateo Pellegrino salterà questo match per squalifica; dal suo esordio in Serie A (dal 22 febbraio 2025), l'argentino è l'unico attaccante ad aver disputato tutte le partite della sua squadra nel torneo (44 su 44 del Parma), tra le formazioni presenti in entrambi i campionati.
- Matteo Politano ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime quattro presenze di campionato (2G+2A), tante quante partecipazioni nelle sue precedenti 28 gare in Serie A. Il classe '93 potrebbe segnare in due match di fila in campionato a distanza di due anni, ovvero dall'aprile 2024 - contro il Parma, però, Politano vanta una sola rete in otto match giocati nel massimo torneo (a Napoli il 31 gennaio 2021).
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