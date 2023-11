Stadio Maradona di Napoli fuori dalla Top 30 degli stadi più popolati: è quarto in Serie A

Ultime notizie SSC Napoli - L'inizio di stagione non ha contribuito al popolamento dello stadio Maradona di Napoli, che resta fuori dalla Top 30 degli stadi più popolati al mondo. Lo racconta Il Mattino di Napoli:

"Fin qui, l'impianto azzurro ha fatto registrare nella stagione 2023/24 in corso una media spettatori di 46.654 unità, numeri che non bastano per essere tra i primi stadi al mondo e che segnano il solco con gli altri impianti in giro nei campionati più importanti.

Al primo posto della speciale classifica il Signal Iduna Parka di Dortmund con una media incredibile di 81.365 spettatori, seguito dai 75.000 spettatori dell'Allianz Arena di Monaco e dai 73.504 spettatori di Old Trafford a Manchester.

Quella del Napoli è la quarta miglior media italiana, ma il primo club di Serie A nella classifica è l'Inter al quarto posto con 73.163 spettatori medi, seguito dai cugini del Milan con 72.362 spettatori. L'Olimpico di Roma, sponda giallorossa, si prende l'ottavo posto europeo con 62.439 spettatori in media".