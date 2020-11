SKY - Napoli-Rijeka, il club azzurro ha avuto l'ok dall'UEFA: installazione di una fila di led per proiettare le immagini di Maradona!

Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Come riporta SKY Sport, la SSC Napoli ha chiesto alla UEFA di poter installare una seconda fila di led a bordocampo per far girare le immagini di Diego Armando Maradona domani, nel corso di Napoli-Rijeka allo stadio San Paolo in occasione della sfida di Europa League.

AGGIORNAMENTO 23.25 - E' arrivato l'ok dall'UEFA, il Napoli installerà una fila di led per proiettare durante il corso della giornata e partita di domani le immagini di Diego Armando Maradona