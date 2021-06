Sky - Il Tottenham ha chiesto l'autorizzazione al Napoli per trattare con Gattuso

Ultime notizie Napoli. In Inghilterra non si parla d'altro che del possibile approdo di Gennaro Gattuso al Tottenham. L'ex allenatore del Napoli ha rotto con la Fiorentina per divergenze legate al calciomercato e sembra destinato a firmare per gli Spurs, in Premier League, anche se i tifosi del Tottenham sembrano decisamente contrari a questa ipotesi e lo stanno manifestando sui social.

Il Napoli autorizza il Tottenham a trattare con Gattuso

Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport: "Contatti positivi tra Gennaro Gattuso e il Tottenham che ha chiesto un'autorizzazione formale al Napoli per parlare con l'allenatore che è ancora sotto contratto col club azzurro fino al 30 giugno. Gli Spurs comunque proseguiranno con le proprie valutazioni prima di decidere definitivamente".

Gattuso Gennaro

Nonostante le parti abbiano già concordato l'addio, Gattuso è ancora formalmente legato contrattualmente alla SSC Napoli. Lo sarà ancora per pochi giorni, fino al 30 giugno, ragion per cui qualunque club interessato a trattare con Gattuso è obbligato ad informare prima il club che ne detiene il cartellino. In questo caso si è trattato di una pura formalità, che fa parte dell'etica e del rispetto del calcio.