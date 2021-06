Caos Gattuso al Tottenham, tra i tifosi degli Spurs spopola l’hastag #NoToGattuso: è polemica su alcune frasi sulle donne

Ultime calcio - Sembra sempre più vicina la possibilità di vedere Gennaro Gattuso sulla panchina del Tottenham dopo l'incredibile doppio dietrfornt andato in scena nella giornata di oggi. La notizia dell'imminente arrivo sulla panchina dei londinesi non sembra, però, essere stata accolta con entusiasmo dagli stessi supporters degli Spurs. Su Twitter infatti, nelle ultime ore, spopola l'hastag #NoGattuso. A non andare giù ai londinesi ci sarebbero delle dichiarazioni del tecnico ritenute misogine e sessiste ai tempi del Milan. Le frasi che si imputano al tecnico riguardano una spiacevole fuoriuscita nei confronti di Barbara Berlusconi: "Mi dispiace, ma le donne nel calcio non le vedo molto bene. Io la penso così". Oltre a questo, è motivo di accusa anche il famoso testa a testa con Joe Jordan nella partita tra Milan e Tottenham nel 2011 ("Io sto con Joe Jordan" è un commento molto gettonato).