Notizie Calcio Napoli - C'è cauto ottimismo per Lorenzo Insigne in vista di Barcellona-Napoli di sabato sera. Come riferiscono i colleghi di SkySport, il verdetto finale arriverà domani in mattinata ma nel frattempo c'è fiducia. A oggi, considerando infatti che ha svolto il lavoro con i compagni, che ha calciato e sollecitato l'aduttore dolente e che vuole esserci, è più sì che no per la sua presenza. C'è speranza e si farà di tutto per averlo a disposizione.