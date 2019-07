Serie A, possibile calendario asimmetrico: si studia un nuovo sorteggio con il girone di ritorno completamente sfalsato rispetto a quello d’andata

Ultime notizie calcio Napoli - Niente più simmetria tra andata e ritorno, giornate sfalsate e incroci imprevedibili. La Lega Serie A sta progettando una rivoluzione nei criteri del sorteggio per il calendario del campionato, con l’obiettivo di rendere il film della stagione più elettrizzante.

Sorteggio calendario

Sono giorni di riflessione in via Rosellini, in attesa del varo del calendario, in programma il 29 o il 30 luglio negli studi di Sky. L’amministratore delegato Luigi De Siervo sta studiando ciò che avviene all’estero. Si scopre, per esempio, che già la Liga e la Ligue 1 hanno adottato il calendario “flessibile”: il girone di ritorno è completamente asimmetrico rispetto a quello di andata, con un rimescolamento non solo delle giornate ma anche delle stesse partite. La Premier League si ferma un passo indietro cambiando solo l’ordine dei turni di ritorno, rispetto alla successione dell’andata, ma senza modificarne il contenuto. La Bundesliga no: andata e ritorno perfettamente corrispondenti, come la Serie A fino all’anno scorso.