Sarri svela: "Ecco perché sono voluto tornare alla Lazio"

Dopo il ritorno sulla panchina della Lazio, Maurizio Sarri torna a parlare, e lo fa in un'intervista con Massimo Marianella di Sky Sport. Eccone un'anticipazione:

"Sono stato fermo un anno per tantissimi motivi e sinceramente nei primi sei o sette mesi del calcio non mi interessava niente, per problematiche mie personali che andavano molto oltre il calcio. Poi uno torna alla vita normale, come è giusto che sia, e nonostante le difficoltà ricomincia a ripensare la propria vita e di conseguenza alla propria attività", racconta un Sarri emozionato a proposito del suo ultimo anno lontano dal calcio. Per poi spiegare i motivi che l'hanno portato a scegliere la Lazio: "Sono tornato alla Lazio perché è un ambiente a cui voglio molto bene. Ho avuto un buon rapporto con tutti, è un ambiente dal quale mi sono sentito apprezzato, mi hanno voluto bene e quindi ci torno volentieri anche per questo motivo. Non c’è tanta logica materiale nella mia scelta, perché io alla Lazio sono arrivato secondo e le possibilità di fare meglio sono bassissime. Quest'anno avevo la fortuna di poter fare anche altre scelte, però il cuore mi ha detto di tornare lì".