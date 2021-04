Rolando Bianchi: "A Torino con Mertens titolare, è più pronto di Osimhen"

Napoli Calcio - Rolando Bianchi a Radio Crc: "A Torino con Mertens titolare, è più pronto di Osimhen"

"Credo che il Napoli mercoledì parta con Mertens nel ruolo di centravanti. Osimhen ha delle qualità, ma Mertens sa già come affrontare gare come quelle contro la Juve. Sanabria è bravo, ma nel Toro non sarà facile sostituire Belotti".

L'ha detto oggi a Radio Crc nel corso di 'Arena Maradona' Rolando Bianchi, ex attaccante di Torino e Manchester City.

"Il Napoli è più in forma della Juve - ha detto Bianchi a Radio Crc - però i bianconeri hanno grandi calciatori che possono risollevarsi in qualsiasi momento". Contro il Torino hanno evitato una sconfitta meritata. "Peccato - ha detto Bianchi - perché in caso di vittoria, il Toro avrebbe chiuso il discorso salvezza. Ora c'è da lottare. Nicola sa come si fa. Giampaolo è un grande allenatore, ma non era adatto per una piazza ricca di pressioni come quella granata".