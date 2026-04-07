Classifiche Serie A a confronto: quanti punti aveva il Napoli un anno fa

Ultimissime Serie A, Inter prima e Napoli secondo: è cambiata così la classifica dopo la gara di ieri allo stadio Maradona col sorpasso partenopeo ai danni del Milan.

Classifica Serie A a confronto: il dato sui punti del Napoli

A tal proposito, TMW propone oggi la classifica a confronto tra questa stagione e la precedente: da quel che emerge, il Napoli ha esattamente gli stessi punti della precedente annata che ha portato allo scudetto mentre l’Inter si ritrova a +4 rispetto a un anno fa.