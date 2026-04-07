Classifiche Serie A a confronto: quanti punti aveva il Napoli un anno fa

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Classifiche Serie A a confronto: quanti punti aveva il Napoli un anno fa

Classifiche Serie A a confronto: la differenza tra quest'anno e la scorsa stagione

Ultimissime Serie A, Inter prima e Napoli secondo: è cambiata così la classifica dopo la gara di ieri allo stadio Maradona col sorpasso partenopeo ai danni del Milan

Classifica Serie A a confronto: il dato sui punti del Napoli  

A tal proposito, TMW propone oggi la classifica a confronto tra questa stagione e la precedente: da quel che emerge, il Napoli ha esattamente gli stessi punti della precedente annata che ha portato allo scudetto mentre l’Inter si ritrova a +4 rispetto a un anno fa

  • Inter 72 punti (+4 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 31 partite)
  • Napoli 65 (=)
  • Milan 63 (+15)
  • Como 58 (+25)
  • Juventus 57 (+1)
  • Roma 54 (+1)
  • Atalanta 53 (-5)
  • Bologna 45 (-12)
  • Lazio 44 (-11)
  • Sassuolo 42 (in Serie B)
  • Udinese 40 (=)
  • Torino 36 (-4)
  • Parma 35 (+8)
  • Genoa 33 (-5)
  • Fiorentina 32 (-20)
  • Cagliari 30 (=)
  • Cremonese 27 (in Serie B)
  • Lecce 27 (+1)
  • Hellas Verona 18 (-14)
  • Pisa 18 (In Serie B)
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