Ricorso al TAR contro il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli! Iniziativa dell'avvocato Pisani
Divieto di trasferta ai tifosi del Napoli, ricorso al TAR del Lazio
L’avvocato Angelo Pisani, presidente del Social Club Napoli Maradona, lancia appello a fare squadra e tifare contro ingiustizia e violenze, sottoscrivendo il ricorso al TAR Lazio contro il divieto di trasferta imposto anche ai tifosi del Napoli fino a fine stagione, tra l’altro per fatti già puniti avvenuti fuori e lontano dallo stadio.
"È una punizione di massa inaccettabile, ingiusta e incostituzionale - afferma Pisani - che colpisce solo cittadini onesti senza prevenire la violenza e risolvere i problemi con vantaggi per Pay tv e poteri forti ospitati negli stadi".
Secondo il ricorso, il provvedimento viola ogni principio di diritto e buon senso, oltre alle libertà fondamentali e principi di proporzionalità. Il Club annuncia che la battaglia di giustizia è valori proseguirà, se necessario, fino alla CEDU. "La violenza si combatte con giustizia e cultura, non sospendendo e violentando i diritti", conclude Pisani, invitando i tifosi a sottoscrivere il ricorso e la dignità azzurra