Ricorso al TAR contro il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli! Iniziativa dell'avvocato Pisani

L’avvocato Angelo Pisani, presidente del Social Club Napoli Maradona, lancia appello a fare squadra e tifare contro ingiustizia e violenze, sottoscrivendo il ricorso al TAR Lazio contro il divieto di trasferta imposto anche ai tifosi del Napoli fino a fine stagione, tra l’altro per fatti già puniti avvenuti fuori e lontano dallo stadio.

"È una punizione di massa inaccettabile, ingiusta e incostituzionale - afferma Pisani - che colpisce solo cittadini onesti senza prevenire la violenza e risolvere i problemi con vantaggi per Pay tv e poteri forti ospitati negli stadi".

Secondo il ricorso, il provvedimento viola ogni principio di diritto e buon senso, oltre alle libertà fondamentali e principi di proporzionalità. Il Club annuncia che la battaglia di giustizia è valori proseguirà, se necessario, fino alla CEDU. "La violenza si combatte con giustizia e cultura, non sospendendo e violentando i diritti", conclude Pisani, invitando i tifosi a sottoscrivere il ricorso e la dignità azzurra