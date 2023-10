Real Madrid, razzismo verso Vinicius Jr: "È la 19ª volta", la decisione del Siviglia | FOTO

Ultime notizie calcio - Siviglia-Real Madrid si è conclusa nel peggiore dei modi, perché oltre alla rissa nel finale di gara, è arrivato anche il comunicato di Vinicius Jr, vittima ancora una volta di insulti razzisti. Il calciatore del Real Madrid, avversario del Napoli in Champions, ha voluto denunciare l'ennesimo episodio razzista nei suoi confronti attraverso i suoi canali social, evidenziando un forte problema razzismo in Spagna.

"Sfortunatamente ho ricevuto un video di un altro atto razzista durante la partita di questo sabato, questa volta il protagonista è un bambino. Mi dispiace molto che non ci sia nessuno che ti educhi. Investo, e investo tanto nell’educazione in Brasile per formare cittadini con comportamenti diversi da questo. La foto del razzista di oggi si trova in tutti i siti web, come in tante altre occasioni.

Spero che le autorità spagnole facciano la propria parte e cambino la legge una volta per tutte. Anche queste persone devono essere punite penalmente. Sarebbe un primo grande passo verso la preparazione al Mondiale 2030. Sono disponibile ad aiutare. Chiedo scusa se sembro ripetitivo, ma si tratta dell’episodio isolato numero 19. E si conta…".